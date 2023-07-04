30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başvuruları Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı. Festivalde ulusal ve uluslararası film yarışmaları, özel gösterimler, söyleşiler ve sergiler yer alacak.