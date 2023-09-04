30. Gemlik Zeytin Festivali Başlıyor

Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği, Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi, Gemtar'ın katkılarıyla ve Borusan'ın sponsorluk desteği verdiği 30. Gemlik Zeytin Festivali, 8 – 11 Eylül günleri arasında Gemlik İskele Meydanı'nda düzenlenecek.

Gemlik Zeytin Festivali, bu yıl Türkiye'nin en ünlü sanatçılarını konuk etmeye hazırlanıyor. Pop müziğin güçlü ismi Göksel, yaptığı şarkılarla dillerden düşmeyen Melike Şahin ve arabesk müziğin güçlü sesi Linet festival kapsamında sahne alacak.

8 Eylül saat 17.00'de düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak festival, festival ateşinin yakılması, en güzel traktör süslemesi, halk dansları gösterileri ve Esra Akman konseriyle devam edecek. Festivalin ikinci günü 9 Eylül 19.00'da erkekler arası bulaşık yıkama yarışması, zeytin yeme yarışması, saat 20.00'da Zeytin Dalı meydanında çocuk tiyatrosu ve Göksel konseriyle son bulacak. Üçüncü günde ise 19.00'da yapılacak söyleşi, 19.30'da Derya Baykal'ın sunduğu zeytinli desenler, en güzel bahçe ve en kaliteli sofralık zeytin ödülü ile 22.00'de gerçekleşecek Linet konseriyle devam edecek. Festivalin kapanışını ise 11 Eylül saat 22.00'de Melike Şahin konseriyle yapılacak.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Görev süremizde çiftçimize destek olmak amacıyla sulama havuzları, analiz laboratuvarı gibi çok sayıda hizmetimizi çiftçimize sunduk.Belediye olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Kalitesiyle, lezzetiyle bir numara olan Gemlik zeytinimizin marka değerini korumak ve ileriye taşımak için düzenlediğimiz Gemlik Zeytini Festivali, Türkiye'nin her yanından vatandaşımızı kentimizde buluşturmaktadır. Festival kapsamında ayrıca Ticaret Borsası'na kayıtlı tüm zeytin üreticisi için hazırladığımız stantlarda üreticiler ile tüketicileri bir araya getirecek, açık bir pazara da ev sahipliği yapacağız. Zeytin üreticimiz, Gemlik halkı ve başka illerden kentimize gelen konuklarımız dört gün sürecek olan festivalle sanatsal ve kültürel etkinliklerin tadını çıkaracak" dedi.