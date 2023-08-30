30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Adamlar konseriyle sona erdi

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 'Adamlar' konseri ile sona erdi. İzmirliler, grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, "Adamlar" konseri ile sona erdi.

İzmir'de sabah saatlerinde çelenk sunma töreni ile başlayıp resmi törenlerle gün boyunca devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark Çim Alan'da düzenlediği "Adamlar" rock grubunun konseriyle sona erdi. İzmirliler, grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.