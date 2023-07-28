30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Belli Oldu

Adana'da düzenlenecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı olarak yönetmen Ömer Faruk Sorak seçildi. Festivalde ödüllerin artırıldığı belirtilirken, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülü 500 bin lira olacak.