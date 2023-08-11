Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan '3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali' dünyanın çeşitli noktalarından gelen akordeon sanatçılarıyla müzikseverleri Ataşehir'de buluşturacak.

Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi, Dünya Akordeon Konfederasyonu ve Ataşehir Belediyesi ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festival, Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Salonu ve Amfili Park'ta 17 Ağustos'ta başlıyor.

Her gün farklı bir tema ile dinleyicilerin karşısına çıkacak festivalin 17 Ağustos'taki ilk günü "Akordeon ile Türk ve Dünya Müzikleri" teması ile başlayacak. Festival; 18 Ağustos'ta "Milonga İstanbul", 19 Ağustos'ta "Suyun Öteki Yakası ve Anadolu'dan Nağmeler – Balkan ve Anadolu Müziği ve Dansları Buluşması" temalarıyla devam edecek. 20 Ağustos'ta "Kaf Dağı ve Ötesinden Esintiler, Kafkas Kültür Coğrafyasından Müzik ve Danslar" temasıyla sona erecek.