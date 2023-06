3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nde 'Hayatımın Son 5 Günü' gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve BKM Mutfak'ın işbirliğiyle düzenlenen "3. Uluslararası Distopya Film Festivali" kapsamında "Hayatımın Son 5 Günü" filmi gösterildi.

Yönetmenliklerini Hüseyin Uc ve Mahmut Baldemir üstlendiği filmin gösterimi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi.

Gösterim ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Mahmut Baldemir, filmde hayatının son beş günü olduğunu öğrenen bir insanın hikayesine odaklandıklarını belirterek, "Bu aslında bir varoluş hikayesi. Var olmaya çalışan kendini sorgulayan bir kişinin yaşama tutunma hikayesi. Hepimizin bir amacı vardır, burada da karakterin amacını bulma hikayesini izliyoruz." dedi.

Baldemir, hikayenin çıkış noktasının kendi hikayelerine dayandığına işaret ederek, "Biz uzun yıllar reklam sektöründe çalıştık ama kendi filmimizi yapmak için yeterli desteği bulamamıştık. Tamamen sıfır noktasına geldiğimiz bir dönemde son bir şans olarak kendimize bir umut, bir amaç yaratıp bu filmi çektik." diye konuştu.

Yönetmen Hüseyin Uc ise sektörü bırakma aşamasında böyle bir maceraya girdiklerini aktararak, şunları söyledi:

"'Paran yoksa film çekemezsin' diyen sisteme inat, 1300 lira maliyetle 93 dakikalık film çektik. Hem de kamera arkasındaki 2 kişilik dev kadroyla. Dünya festivallerinden 5 adaylık, 2 de ödül kazandık. Türkiye'de bir ilki denedik. Senaryoyu birlikte yazdık, görüntü yönetmenliğini ortaklaşa yaptık. Işıktan sese her ayrıntıyla kendilerimiz uğraştık."

Gösterimin ardından festival direktörü Kerem Akça'nın moderatörlüğünde söyleşi de gerçekleşti.

Festivalde yüzlerce film arasından elenerek finale kalan uzun metraj filmler ise "Be Right Back", "Dry Ground Burning", "First Age", "Hayatımın Son 5 Günü", "Phi 1.618", "Plan 75" ve "Vesper" olarak belirlendi.