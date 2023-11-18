3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen '3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması', 23-26 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte Filistin'e özel bir dizi program da yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması", 23-26 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası kategoride yılın en dikkati çeken kısa filmlerini film ekiplerinin de katılımıyla seyirciyle buluşturacak etkinliğe bu yıl Filistin'e özel bir dizi program eklendi.

Etkinlikte bu çerçevede, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in işgali nedeniyle büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin'i konu alan bir özel gösterim yapılacak.

Gazzeli yönetmen Mohammed Almughanni'ye ödül verilecek

Etkinliğin 23 Kasım'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki açılış gününde Filistin'i anmak adına Gazzeli yönetmen Mohammed Almughanni imzasını taşıyan üç kısa filmin yer alacağı gösterime yönetmen de konuk olarak katılacak. Ayrıca yönetmen Almughanni'ye ödül töreninin gerçekleşeceği 26 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda özel ödül takdim edilecek.

Seçkide yer alan "Son of the Street" filmi Beyrut'taki Filistin mülteci kampı dışına çıkmaya çalışan orada sağlık eğitim gibi imkanlardan hem kendisi hem de ailesinin yararlanması için mücadele veren 13 yaşındaki bir çocuğu konu ediniyor.

Aralarında 11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin de yer aldığı sayısız festivalde ödüle layık görülen "Falafala" belgeseli ise 1972 yılında kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ilk çocuk olmak üzere gizlice Danimarka'ya giden Abdul Alnajjar'ın, ailesiyle arasındaki bağ ve iletişim kopunca hayatının nasıl bir seyir aldığını anlatıyor.

"Shujayya" filmi ise Gazze'de sıradan bir ailenin, bir dizi bombalı saldırıda evlerini yakınlarını kaybeden insanların travmalarını yaşadıkları kargaşa ve dramı ele alıyor.

Festivalin bu yılki afişi de yine Gazze'de yaşanan dramdan etkilenen çocuklardan ilhamla hazırlandı. D'art Duvar'daki özgün çalışmalarıyla bilinen tasarımcı Gökhan Yeter, işgalde yaralanan çocukların geleceğe dair umut taşıdığından ilhamla, afişi "umut" temalı tasarladı.