Edebiyat, sanat ve medya dünyasından önemli isimleri ağırlayan ve İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarı olan '3. Kartal Kitap Fuarı' kapılarını açtı. Fuar, 11 Haziran'a kadar Kartal Meydanı'nda konuklarını ağırlayacak.

Edebiyat, sanat ve medya dünyasından önemli isimleri ağırlayan ve İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarı olan "3. Kartal Kitap Fuarı" kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda, 100'e yakın yayınevinin yer aldığı fuarın açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini fuara katılan öğrencilerle birlikte kesen Gökhan Yüksel, fuarın üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yüksel, "Bugün Kartal'ın ve İstanbul'un kültür-sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz. Öğrencilerimiz ve tüm gençlerimizle birlikte kültür-sanat dolu bir hafta bizleri bekliyor. Yayınevleri ile edebiyat, sanat ve medya dünyasının birbirinden önemli isimlerini ağırlıyoruz. Sadece Kartallı komşularımızı değil, tüm İstanbullu edebiyatseverleri fuarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

3. Kartal Kitap Fuarı, 11 Haziran'a kadar Kartal Meydanı'nda konuklarını ağırlayacak.