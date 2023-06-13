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3 Hisar, İstanbul'da konser verecek

3 Hisar, İstanbul'da konser verecek

Kültür Sanat Haberleri

Geleneksel Türk müziği motiflerini klasik Batı müziği formlarıyla birleştiren 3 Hisar, 15 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verecek. CRR'den yapılan açıklamaya göre, konserin solisti 'taş plak sesli kadın' olarak anılan Sema Moritz olacak. Erdinç Şenyaylar gitarıyla, Hakan Dedeler tanburuyla ve Engin Gürkey perküsyonuyla dinleyicilerin karşısına çıkacak. Konserde, 'İstanbul', 'Haziran', 'Aşk Valsi', 'Fikrimin İnce Gülü' ve 'Hasret'in de aralarında bulunduğu 18 eser seslendirilecek.

Geleneksel Türk müziği motiflerini klasik Batı müziği formlarıyla birleştiren 3 Hisar, 15 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verecek.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, konserin solisti "taş plak sesli kadın" olarak anılan Sema Moritz olacak.

Erdinç Şenyaylar gitarıyla, Hakan Dedeler tanburuyla ve Engin Gürkey perküsyonuyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Konserde, "İstanbul", "Haziran", "Aşk Valsi", "Fikrimin İnce Gülü" ve "Hasret"in de aralarında bulunduğu 18 eser seslendirilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat

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