HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde 2 bin kişilik iftar sofrası

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde kaymakamlık tarafından şehit yakınları, gaziler, yetimler ve yoksul vatandaşlar için kurulan dev iftar sofrasına 2 bin kişi katıldı.

Sason ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda şehit yakınları, gaziler, yetimler ve yoksul vatandaşlar için iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan Kaymakam Murat Mete, yerlerin zor bir coğrafya olduğunu belirtti. Kaymakam Mete, şehitler ve sayesinde kardeşçe bir arada huzurla yaşanıldığını ifade etti. Kaymakam Mete, "İyilik örneklerini içinde barındıran Allah'ın biz kullarını mükafatlandırma hususunda cömert davrandığı mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Öncelikle sizleri, aile fertlerinizle birlikte tebrik ediyorum. Şehitlik mertebesi çok kutsal bir mertebedir. Bedeli ödenmiş ve vatanın her karışında şehitlerin kanı bulunan topraklar üzerinde yaşıyoruz. Şehitlerimiz canıyla, gazilerimiz kanıyla bu güzel toprakları bizlere miras bıraktı. Siz şehit yakınları ve kahraman gazilerimiz bunu en iyi bilen kişilersiniz. Bunu dille anlata bilmek çok zor. Size verilen bu büyük onur, sizleri ve evlatlarınızın anlı pak ve göğüslerini daima kabartmaktadır. Allah sizleri daima var etsin. Sizlerin de bildiği üzere sıradan bir toprak üzerinde vatan kurmadık, yurt edinmedik. Allah'a şükürler olsun ki bu toprakları bizlere yurt kıldı, vatan kıldı" dedi.

İlçenin terörden arındırılan çok huzurlu bir ilçe olduğunu aktaran Kaymakam Mete, "Olamaması için de hiçbir sebep yok. Çünkü Güvenlik güçlerimiz, Jandarma ekiplerimiz, Polisimiz, Güvenlik korucularımız daima görevinin başında ve bizlerin huzuru için gece gündüz çaba sarf etmektedir. Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarıyla bizlerin huzuru için var gücüyle mücadele etmektedir. Bizler, siz gülüyorsanız, siz kendinizi güvende hissediyorsanız ancak mutlu oluyoruz. Bu gün burada yaşayan sizler bunu en iyi anlayacak kişilersiniz diye düşünüyorum. Huzur neredeyse devlet onu bulup getirmekle mükelleftir. 30 yıl önceki tabloyu göz önünde bulundurduğumuzda şimdi çok daha huzurlu bir konumda olduğumuzu görebiliyoruz. Allah'ın izniyle terör başta olmak üzere, huzurumuza, güvenliğimize, kardeşliğimize ve namusumuza kast etmiş her türlü unsurları bu topraklardan def etmekte kararlıyız. Bunu sizlerle başaracağız" şeklinde konuştu.

İftar programında tüm masaları tek tek dolaşan Kaymakam Mete, tüm vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek onlarla kısa sohbetlerde bulundu.