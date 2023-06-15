29. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

56 ülkeden 2.500 katılımcının yer aldığı 29. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı, Çince ve diğer dillerdeki 200.000'den fazla kitabı ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Fuar, dört gün boyunca devam edecek.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- 29. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı, Perşembe günü Beijing'de ziyaretçilere kapılarını açtı. 56 ülke ve bölgeden katılımcıları bir araya getiren fuar dört gün sürecek.

Hem çevrimdışı hem de fiili katılımlı olarak düzenlenen kitap fuarında toplam 2.500 katılımcı, Çince ve diğer dillerdeki 200.000'den fazla kitabı ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Çin Ulusal Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte yurtiçi ve yurtdışından yayıncılar ve ilgili diğer kuruluşlardan oluşan 1.500 çevrimdışı katılımcının yaklaşık yüzde 60'ı fuara yurtdışından iştirak ediyor.

Cezayir'in onur konuğu ülke olduğu fuarın ev sahipliğini Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Beijing Belediyesi Yönetimi, Çin Yayıncılar Birliği ve Çin Yazarlar Derneği ortaklaşa üstleniyor.

21. Beijing Uluslararası Kitap Festivali de fuarla aynı tarihlerde düzenleniyor.