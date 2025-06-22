28 Yıllık Televizyon Tamircisi Hikmet Keskinocak: 'Her Tamir Bana Mutluluk Veriyor'

28 Yıllık Televizyon Tamircisi Hikmet Keskinocak: 'Her Tamir Bana Mutluluk Veriyor'
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Kilis'te televizyon tamirciliği yapan Hikmet Keskinocak, 28 yıllık mesleki deneyimle tüplü ve LED televizyonları tamir ederek hem işini sürdürüyor hem de müşterilerini yeni televizyon alma külfetinden kurtarıyor. Eski ve yeni televizyonlar arasındaki farkları anlatan Keskinocak, tamirlerindeki zorlukları ve işinin kendisine kattığı mutluluğu paylaşıyor.

Kilis'te, televizyon tamirciliğiyle başladığı mesleğinde 28 yılı geride bırakan Hikmet Keskinocak, tüplü ve LED televizyonları tamir ederek cihazlara yeniden hayat veriyor.

Küçük yaşlarda bu mesleğe çırak olarak adım atan Keskinocak, askerden geldikten sonra kendi iş yerini açtı.

İşini severek yapan Keskinocak, bozuk televizyonları tamir ederek ekranları renklendiriyor.

Hikmet Keskinocak, AA muhabirine, tüplü televizyon kullananların azaldığını ve tüplü televizyonların yerini ince ekranlı LED televizyonların aldığını söyledi.

Bazen bir televizyonla haftalar boyunca uğraştığını belirten Keskinocak, şunları söyledi:

"Eski tüplü televizyonlarda haftalarca uğraştığımız ve arızasını bulamadığımız oluyordu. Birkaç gün tamirini bırakıp sonradan yeniden başlıyor ve tamirini yapıyorduk. Tamirini yapamadığımız televizyon olmuyordu. Artık tüplü televizyonlar çok azaldı ve parça da üretilmediği için tamiri zorlaştı."

Televizyonları tamir edince mutlu oluyor

Televizyonları tamir edince çok sevindiğini ifade eden Keskinocak, "Tamirini yaptıktan sonra dünyalar bizim olmuş gibi oluyor. Yeniden televizyonu icat etmiş gibi mutlu oluyoruz. Müşteri adına da seviniyoruz. Müşteriyi yeni bir televizyon alma külfetinden kurtarmış oluyoruz. O da bize ayrı bir zevk veriyor." diye konuştu.

Dikkat isteyen bir iş yaptığını ifade eden Keskinocak, "Bazen merceklerle parçaları inceliyoruz. Bu anlamda çok hassas bir iş tamircilik. Ama yapınca çok zevk alıyorum." dedi.

Bu meslek sayesinde çocuklarını büyütüp okuttuğunu belirten Keskinocak, "Mesleğim sayesinde 3 çocuğumu okuttum. Kızım üniversitede okuyor. Oğlum lise son sınıfta, bir kızım da liseye gidecek. Bu meslekle onları okuttum, şükür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Kültür Sanat
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