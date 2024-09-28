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27. Uluslararası Beypazarı Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

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Beypazarı'nda düzenlenen 27. Uluslararası Festival, paramotorların Türk bayrağı ile gösterisi, mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinliklerle renkli anlara sahne oldu. Katılımcılar yerel lezzetlerin tadını çıkarırken, festival atmosferi herkesin beğenisini topladı.

27. Uluslararası Beypazarı Festivali'nden renkli sahneler

Paramotorlar Türk bayrağı ile turistleri selamladı

ANKARA - 27. Uluslararası Beypazarı Festivali; mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü, paramotorların Türk bayrağı ile gösterisi, animasyonlar, farklı milletlerden defile ve konserler ile renkli anlara sahne oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin kültürel öğelerini barındıran 27. Uluslararası Beypazarı Festivali, hız kesmeden devam ediyor. 27 Eylül Cuma günü başlayan festival, 29 Eylül'de sanatçı İrem Derici'nin konseri ile tamamlanacak. Halk oyunlarından animasyon gösterilerine kadar birçok kültürel aktivite vatandaşlar ile buluştu.

Paramotorlar ise Türk bayrağı ile Beypazarı semalarında festivale gelen yerli ve yabancı turistleri selamladı. Turistler, gökyüzünde dalgalanan dev Türk bayrağını görmesinin ardından o anları cep telefonu kamerasına kaydederek ölümsüzleştirdi. Kortej yürüyüşünü selamlayan yaşlı bir vatandaşın heyecanı ve hareketleri ise çevredeki vatandaşları hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Festivale aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise "allı ballı şeker" tatlısı ile "çubuk patates"e yoğun ilgi gösterdi. Beypazarı'nın yöresel yemekleri de stantlarda yerini aldı. Bir tarafta baklava bir tarafta vişneli ve üzümlü yaprak sarmalarının tadına bakan turistler, doyumsuz anlar yaşadı. Festivaldeki yoğunluğu değerlendirmek isteyen ev hanımları ise yaptıkları çeşit çeşit gözlemeleri turistlere sundu.

Evde yaptığı sarma yemeklerini festivalde satışa sunan Derya Yorulmaz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fıstıklı, kuş üzümlü Osmanlı usulü yapıyoruz bunları. Vişnenin posasını içine atıp pişiriyoruz" dedi.

Festivale Ankara'nın Kalecik ilçesinden gelen Süleyman Ayyıldız ise "Çok güzel. Canlı ve çok sevdim. İnsanı güzel, tarihi mekanlar, hanlar ve hamamlar. Kükürt aldım üzüm bağına" ifadesini kullandı.

Mehteran kortejine eşlik eden bir vatandaş ise "Harika gidiyor. Her şey çok güzel Beypazarı'nın. Meşhur Beypazarı Festivali'ndeyiz. Biz Ankara'dan geldik. Başka ülkelerden gelenlerde var ve harika geçti" kaydetti.

Gencini ve yaşlısını eğlendiren animasyon ekibinden bir vatandaş ise "Kortej çok güzel gidiyor. Farklı milletlerden insanların olması da çok iyi. Eğlenerek gidiyoruz ve insanlar bizimle fotoğraf çekinmek istiyor. Çok güzel serüven dolu bir gün geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

27. Uluslararası Beypazarı Festivali Coşkuyla Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Kültür Sanat

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