27 Filmin Yönetmenleri ve Yapımcıları Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden Çekildi

Yönetmen Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" belgeselinin 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmasını protesto eden 27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını açıkladı. Açıklamada, "'Kanun Hükmü' filminin yarışma programından çıkartılmasını, sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak görüyoruz. Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" denildi. Daha önce de 20 jüri üyesi aynı gerekçeyle festivalden çekildiklerini duyurmuştu.

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışma kategorisinde yer alan yönetmen Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Bu kararın ardından festivaldeki 20 jüri üyesi belgesel seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan 27 filmin yönetmenleri ve yapımcıları da bugün festivalden çekildiklerini duyurdu. Yönetmenler ve yapımcıların konuyla ilgili ortak açıklaması şöyle:

"60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları olarak aşağıda imzası bulunan bizler, 'Kanun Hükmü' filminin yarışma programından çıkartılmasını, sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak görüyoruz. Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. 'Kanun Hükmü' filmi, Ulusal Belgesel Yarışması'ndaki yerini alana dek, filmlerimizle festivalde yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İmzacı yönetmen ve yapımcılar şöyle:

"Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri

8 X 8 (Yönetmen Kıvanç Sezer, Yapımcı Emin Akpınar)

Aniden (Yönetmen Melisa Önel, Yapımcı Alara Hamamcıoğlu)

Beraber (Yönetmen Mete Gümürhan, Yapımcı Nadir Öperli)

Son Hasat (Yönetmen Cemil Ağacıkoğlu, Yapımcı Sezgi Üstün)

Yurt (Yönetmen Nehir Tuna, Yapımcı Tanay Abbasoğlu, Dorothe Beinemeier, Thierry Lenouvel)

Bildiğin Gibi Değil (Yönetmen Vuslat Saraçoğlu)

Tereddüt Çizgisi (Yönetmen Selman Nacar, Yapımcı Burak Çevik, Diloy Gülün)

Ulusal Belgesel Yarışma Filmleri

Anlatsam Film Olur (Yönetmen Serdal Doğan)

Benim Adım Mutlu (Yönetmen Ayşe Toprak, Yapımcı Nick Read)

Ege Güneşi (Yönetmen Ömer Gümüşer, Yapımcı Cenker Ekemen)

Felsefe (Yönetmen Münir Alper Doğan, Yapımcı Birsen Karacan)

Mavi Kimlik (Yönetmen Burcu Melekoğlu, Vuslat Karan, Yapımcı Dilek Aydın, Efe Durmaz)

Sen Kimsin? (Yönetmen Cenk Kaptan)

Ulusal Kısa Metraj Yarışma Filmleri

Aç Karnına Çıkmayalım (Yönetmen Yiğit Hepsev, Yapımcı Büke Akşehirli, Aslıhan Altuğ)

Ben Süpermarket Değilim (Yönetmen Ekrem Ayhan Çakay)

Dank (Yönetmen Tuvana Simin Günay, Yapımcı Ecem Gündoğan)

En Uzun Gece (Yönetmen Can Merdan Doğan, Yapımcı Erkan Taşkıran)

Her Gün Biraz Daha Kolay (Yönetmen Çağıl Bocut)

Kaç Gün Sürecek / Ewe Çend Roj Be (Yönetmen Abdullah Çeper, Yapımcı Mustafa Köksalan)

Küçük Buluntular (Yönetmen Sevgi Ortaç)

Kruvasan (Yönetmen Aziz Alaca, Yapımcı Zöhre Koçkan Çelik)

Nasıl Kaybolunur (Yönetmen Tilbe Cana İnan, Yapımcı Onur Sefer)

Nehir/Rubar (Yönetmen Doğan Belge, Yapımcı Serap Akay)

Onun Kalesinde (Yönetmen Yasemin Demirci)

Sonunda (Yönetmen Resmiye Emir)

Tarihte Yaşanmamış Olaylar / Serpehatiyen Neqewimi (Yönetmen Ramazan Kılıç, Yapımcı Ekin Koç)

Zarafet ve Şiddet Arasında (Yönetmen Şirin Bahar Demirel)"

Yönetmenler Zeki Demirkubuz, İsmail Güneş ve Miraç Atabey ortak açıklamaya imza atmadı.