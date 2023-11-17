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26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Başladı

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün 'Gecenin Ardından' dans-müzik gösterisiyle başlayan festivalde, ödül töreni düzenlendi ve birçok tiyatro topluluğu sahne aldı. Festival 27 Kasım'a kadar devam edecek.