26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 2025'te Yapılacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 7-10 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında belediyede yapılan toplantıda 2025 yılı etkinlik planlaması görüşüldü.

Toplantıda oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, festivalin 7-8-9-10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Başkan Köse'nin yanı sıra festival komitesinin temsilcileri, kültür ve sanat camiasından isimler, belgesel yönetmenleri, akademisyenler, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, festivalin 26. yılına özel olarak geçmiş yıllarda yapılan etkinliklerin ve belgesel gösterimlerinin değerlendirileceğini, festivalin hem ulusal hem de uluslararası çapta tanıtımının yapılması gerektiğini belirtti.

Festivalin bu yıl daha geniş kitleye ulaşması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Köse, "Safranbolu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan nadide bir şehir. Festival Safranbolu'nun bu kültürel değerini dünyaya tanıtmada büyük rol oynuyor. Safranbolu'yu dünya çapında bir kültür ve sanat merkezi haline getirme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 26. yılı, bu hedef doğrultusunda büyük bir kilometre taşı olacak." ifadelerini kullandı.