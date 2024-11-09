Üye Girişi
Haberler

26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 2025'te Yapılacak

26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 2025'te Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek olan 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 7-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, Safranbolu'nun kültürel değerini tanıtmayı hedefliyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 7-10 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında belediyede yapılan toplantıda 2025 yılı etkinlik planlaması görüşüldü.

Toplantıda oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, festivalin 7-8-9-10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Başkan Köse'nin yanı sıra festival komitesinin temsilcileri, kültür ve sanat camiasından isimler, belgesel yönetmenleri, akademisyenler, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, festivalin 26. yılına özel olarak geçmiş yıllarda yapılan etkinliklerin ve belgesel gösterimlerinin değerlendirileceğini, festivalin hem ulusal hem de uluslararası çapta tanıtımının yapılması gerektiğini belirtti.

Festivalin bu yıl daha geniş kitleye ulaşması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Köse, "Safranbolu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan nadide bir şehir. Festival Safranbolu'nun bu kültürel değerini dünyaya tanıtmada büyük rol oynuyor. Safranbolu'yu dünya çapında bir kültür ve sanat merkezi haline getirme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 26. yılı, bu hedef doğrultusunda büyük bir kilometre taşı olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Mansur Yavaş, 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Mansur Yavaş tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti
Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Tuzla, Beykoz, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.