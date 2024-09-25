Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Konsere, yabancı misyon temsilcileri ile birçok davetli ve sanatseverler katıldı.

Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi yaptığı konuşmada, TÜRKSOY bünyesinde yapılan çalışmalarla "kardeş ülkeler" arasında kültürel ve manevi bağların güçlenmesine katkı sunulduğunu söyledi.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen düzenlenen konserde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve KKTC'den seçkin opera sanatçıları sahne aldı.

Konserde, Türk dünyasından bestecilerin opera eserlerinden örnekler sunuldu.