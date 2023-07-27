24'üncü Uluslararası Kültür Festivali Açılışında Özel Konser

24'üncü Uluslararası kültür Festivali açılışına özel konser

İSTANBUL - İSTANBUL Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 24'üncü İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür festivali açılışına özel, Antakya Medeniyetler Korosu Yılmaz Özfırat şefliğinde "Büyükçekmece sesimizi duydu" adlı konser gerçekleştirildi.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste dünyanın en iyi Kültür - Sanat Festivali ödülüne layık görülen ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Antakya Medeniyetler Korosu "Büyükçekmece Sesimizi Duydu" adlı konserle başladı. 26 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle 100 ülkeden bin 550 kültür ve sanat elçisi katılıyor. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, birbirinden güzel ezgilerle katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

"100 Ülke 100 Bayrak ve yanında 100 tanede Türk bayrağı olacak"

Konsere katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "24'üncü İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali bütün dünyada kendini çok üst düzeyde hissettiriyor. Bu sene burada 100 Ülkeyi ağırlıyoruz, çünkü bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz bu nedenle Festivalle Cumhuriyetimizin 100 yılı kutlamalarını birleştirdik. UNESCO ve Festivaller Birliklerine bunu ilettik. 100 Ülke ile sınırladık ve Cuma günü saat 14.00'da Taksimde İstanbul Halkımızı Selamlayacağız. 100 Ülke 100 Bayrak ve yanında 100 tanede Türk bayrağı olacak. Kıbrıs Yunan Yan yana Ukrayna Rus yan yana olacak. Bütün dostlukları ve barışı gösteren ne varsa hepsini sergileyeceğiz. Ben burada bulunan Sevgili yılmaz Özfırat Şefliğinde Antakya Medeniyetler korosu ile Festivalin özel gecesini gerçekleştirdik. Bu akşam Antakya Medeniyetler Korosunun bize yaşattığı bir eğlenceden ziyade insan olmanın farkına varma, sevginin, yokluğun, sevinçlerin ve üzüntülerin paylaşıldığı zaman nelerin olduğu bize hissettirdiler. Bu akşam burada hem hüzün vardı hem de sanat vardı. Bütün İstanbul Halkımızı Bu Sene festivalimize davet ediyorum. Bu sene çok büyük bir katılım oldu ve altından kalkamayınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına başvurduk. Çok teşekkür ediyorum İstanbul büyükşehir Belediye başkanına ve ekibine bize çok önemli destek verdiler. Muhteşem bir Sanat ve Kültür Festivali olacak." Şeklinde konuştu.

"Lütfen depremzedelere acımayın onlara sahip çıkın"

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Öztırak, " Medeniyetler Korosu olarak 6 şubatta meydana gelen depremler sonrasında bizlerde büyük bir yıkım yaşadık ve bu yıkımın içerisinde maalesef bizde 7 arkadaşımızı kaybettik. Medeniyetler Korosu Aya kalkarsa Hatay ayağa kalkar, Antakya ayağa kalkar felsefesiyle tekrar toparlanıp konserler vermeye başladık. Depremzedelerin sesi olduk aslında çünkü, biz gittiğimiz yerlerde depremin unutulmamasını ve bunun herkesin başına gelebileceğini anlattık. Lütfen depremzedelere acımayın onlara sahip çıkın diyoruz. Bizlerde bu gün kendi evimizdeyiz aslında çünkü Büyükçekmece Belediyesi İlk günden beri Hatay'ın her yerinde bizlere dokunuyorlar, bize sahip çıkıyorlar. En güzel şey sahip çıkılmak en acı şey ise unutulmak. Unutmadıkları için Hasan Akgün nezdinde bugün Büyükçekmece Belediyesine Teşekkür ederim. Bu akşam burada çok güzel bir gece yaşadık." dedi.