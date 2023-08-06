24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Son Buldu

100 ülkeden bin 550 kültür-sanat elçisinin katımıyla gerçekleşen 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, sahne şovu ile sona erdi. Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'nda Bulgaristan birinci seçilirken, Şili ikinci ve Güney Afrika üçüncü oldu. Festivalde gerçekleşen çeşitli etkinlikler büyük ilgi gördü.

100 ülkeden bin 550 kültür-sanat elçisinin katımıyla 26 Temmuz tarihinde kapılarını açan 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sahne şovu ile son buldu. Dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin dans gruplarının kıyasıya mücadele ettiği Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'nda jüri Bulgaristan'ı birinci, Şili'yi ikinci, Güney Afrika'yı ise üçüncü olarak seçti.

Final gecesinde sahnelenen Uluslararası Altınköprü Halk Dansları ortak projesi olan 'Yüzyılın Destanı' kapanış özel gösterisi amfi tiyatroyu dolduran binlerce izleyici tarafından beğeni topladı. Gösterinin ardından Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'nda kıyasıya mücadele eden ülkelerin ödül törenine geçildi. Ülkelerin dans gruplarının kıyasıya mücadele ettiği Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'nda Bulgaristan birinci seçildi, Şili'yi ikinci, Güney Afrika'yı ise üçüncü oldu. Yarışmada ödül kazanan grupların sevinç gösterileri final gecesine renk kattı.

'FELSEFEMİZ CUMHURİYETİN KURUCUSU ATATÜRK'ÜN FELSEFESİDİR'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında bu yıl festivale 100 ülkenin davet edildiğini belirterek, 'Cumhuriyetimizin 100 yaşına girdiği 2023 yılında 100 ülkenin sanat elçileriyle Büyükçekmece tarihi köprü üzerinde, halkı selamlamak ve kültürel faaliyetleri ortaya koymak bizim için büyük bir keyif ve zevktir. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan bin 550 sanat elçisine ve jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Felsefemiz Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesidir. Yurtta barış dünyada barış. Bu festivalin ana teması buradan çıkmıştır' dedi.

100 ÜLKEDEN BİN 550 SANAT ELÇİSİ KATILDI

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste 'Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali' ödülünü alan 24 yıldır devam eden Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl çok daha renkli ve coşkulu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında festivale 100 ülkeden kültür ve sanat elçisi katıldı. Dünyanın dört bir köşesinden gelen bin 550 kültür ve sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşen festival Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Çalıştayı, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Uluslararası Kukla Sergisi gibi etkinlilere ev sahipliği yaptı.