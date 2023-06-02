Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek olan 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin programı açıklandı. Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, festivalin ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Festivalde 102 ülkeden 1478 belgesel yarışacak. Festivalde ayrıca sergi, atölye çalışması, söyleşi, belgesel film gösterimi gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8-10 Haziran'da düzenlenecek "24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin programı belli oldu.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tanıtım toplantısında, festivalin, ilçenin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Zengin içeriğe sahip bir program hazırladıklarını belirten Köse, "Bu festivalin tabii ki en önemli kısmı belgesel. Bu sene de ciddi bir katılım var. 102 ülkeden 1478 belgesel yarışmaya katıldı." diye konuştu.

Köse, bu yıl fotoğraf yarışmasını festivalden ayırdıklarını aktararak, "Her sene biraz daha festivalin ismine uygun içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Fotoğraf kısmını safran hasadında değerlendirmek üzere sadece film gösterimleri ve belgesel yarışması olmasını istedik. Her geçen sene üniversitedeki değerli hocalarımızla hem gelen jüri üyelerinin daha tanınmış kişilerden oluşmasını hem de çok farklı ülkelerden yarışmacıların katılmasını da sağlayarak, içeriğimizi belgesele daha uygun hale getirerek belgeselin formatını değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergi, atölye çalışması, söyleşi, belgesel film gösterimi gibi birçok etkinliğin düzenleneceği festivalin 8 Haziran'da başlayacağını aktaran Köse, "Herkesin bu festivali sahiplenmesini, destek vermesini ve tüm etkinliklere de katılmasını rica ediyorum." dedi.

Festivalin danışmanı Serdar Sabuncu da festivale, belgesel sinema adına önemli yönetmenler, yapımcılar, görüntü yönetmenlerinin katılacağını kaydetti.

Derviş Zaim'in "Tavuri" isimli belgeselinin İstanbul Film Festivali'nde ilk gösteriminin yapıldığını, ikincisinin ise Safranbolu'da gerçekleştirileceğini dile getiren Sabuncu, "Hem uluslararası alanda hem de ülkemizdeki birçok film festivalinde ödül almış iyi yapımlar gösterilecek. Çok iyi kalitede belgeseller var." diye konuştu.

Festival programı

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen festivalin açılışının yapılacağı 8 Haziran'da, belgesel film gösterimleri ve söyleşiler, sergi açılışı, kortej yürüyüşü ve meşale yakımı gerçekleştirilecek. "Belgesel Sinema Emek Ödülü"nün foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral'a verilmesini ardından, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açık hava sinema gösterimi yapılacak.

Belgesel film gösterimleri, söyleşiler ve açık hava sinema gösteriminin düzenleneceği festivalin ikinci günü 9 Haziran'da, "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" takdim edilecek.

Doğa yürüyüşü, atölye çalışmaları ile diğer etkinliklerin yapılacağı 10 Haziran'daki ödül töreniyle festival sona erecek.

24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgiye "www.altinsafran.org" adresinden ulaşılabilir.