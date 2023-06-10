24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Ceylan Ertem sahne aldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Ertem, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ertem'e Safranbolu maket evi takdim etti.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat