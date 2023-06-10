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24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Ceylan Ertem sahne aldı

24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Ceylan Ertem sahne aldı

Kültür Sanat Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Ertem, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ertem'e Safranbolu maket evi takdim etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

Film Festivali Ceylan Ertem Kültür Sanat Haberler

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