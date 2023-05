24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması finalistleri belirlendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki yarışmada finalistler belli oldu.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-10 Haziran'da yapılacak etkinlik kapsamındaki "Belgesel Film Yarışması"na katılan 1478 eser arasından 3 kategoride 21 eser finale kaldı.

"Ulusal Belgesel Film Yarışması" kategorisinde, "Anne Türkler Geliyor (İki Tarih Arasında)" ile yönetmenler Kurtuluş Özgen ve Hasan Özgen, "Fatma'dan Sonra 40 Yıl" ile Sezer Ağgez, "Etrim'in Altın Kızları" ile Eren Aybars Arpacık, "Gordion'un Çobanları" ile Kadir Uluç, "Madak" ile Sedat Benek, "Kafamdaki Dünya" ile Yalçın Çifçi ve "Kalıntılar" ile Mehmet Köprü finale adını yazdırdı.

"Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film" kategorisinin finalistleri, "The Illusions of a Wild Anemone" ile İranlı yönetmen Mehdi Shabani, "EMMA" ile Merve Kuş Mataracı, "Bakmadan Geçemediklerim" ile Barış Yücedağ, "Algoritm of Beauty" ile Belçikalı yönetmen Milena Trivier, "Bisküvi ve Gazoz" ile Pelin Asal, "Dün Bugün Yarın" ile Orhan Dede ve "Çamurla Oynayan Kız" ile Deniz Telek oldu.

"Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film" kategorisinde ise "Kavur" ile yönetmen Fırat Özeler, "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" ile Behçet Güleryüz, "Kim Mihri" ile Berna Gençalp, "23 Cent Asker" ile Mumin Baris, "Corona Yoluna Çıkmasaydı" ile yönetmenler Zafer Sevener ve Sibel Sümer, "A Life On The Farm" ile Birleşik Krallık'tan Oscar Harding ve "Destiny" ile İranlı yönetmen Yaser Talebi finalde yarışacak.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu dereceye girecek filmlerin yönetmenlerine ödülleri törenle verilecek.

Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, yarışmaya 102 ülkeden katılımın olduğunu belirterek, finale kalan filmlerin yönetmenlerini kutladı.