24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başladı

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali açılış töreniyle başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Aslında kendi kültürümüzden, kendi tarihimizden ve sanatımızdan uzaklaşmak gibi bir yanlışa düşmeseydik; tarih boyunca, asırlar boyunca bizim ne kadar büyük insanlar yetiştirdiğimizi daha iyi anlardık" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali açılış töreniyle başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Aslında kendi kültürümüzden, kendi tarihimizden ve sanatımızdan uzaklaşmak gibi bir yanlışa düşmeseydik; tarih boyunca, asırlar boyunca bizim ne kadar büyük insanlar yetiştirdiğimizi daha iyi anlardık" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 24 yıldır düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali bugün gerçekleşen açılış programının ardından başladı. Açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda sanatçı Soner Sarıkabadayı sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Aslında kendi kültürümüzden, kendi tarihimizden ve sanatımızdan uzaklaşmak gibi bir yanlışa düşmeseydik; tarih boyunca, asırlar boyunca bizim ne kadar büyük insanlar yetiştirdiğimizi daha iyi anlardık" şeklinde konuştu. Tıp alanında katkıda bulunan isimlerle ilgili tarihten örnekler veren Yıldırım, "Bakmayın öyle bizi küçümseyenlere. Türkiye gayet iyi yolda, emin adımlarla geleceğe doğru ilerliyor. Ne dedik, 'Türkiye yüzüncü yılı, Türkiye Yüzyılı' olacak. Yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi işgalden kurtardı, cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyetin yüzüncü yılında da bayrağı devralan ve cumhuriyeti Türk yüzyılına götürecek olan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ortaya koyduğu vizyonu 21. yüzyıla taşıyacak ve dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına ülkemizi sokacağız. Bu konuda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, '24 yıl önce bu mekanın sorumluğunu yüklendiğimizde, kabri İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Merkezefendi'yi hak ettiği şekilde anmak istedik. Onun ilhamıyla, yine mesir macunu saçılan, geleneksel şifa kaynaklarımıza vurgu yapılan, bu konudaki bilimsel gelişmelerin halkımıza aktarılacağı, aynı zamanda vatandaşlarımızın bir hafta boyunca kendilerini tazeleme fırsatı bulacağı bir festival başlatmaya karar verdik. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali böyle başladı. Diğer yandan Merkezefendiyi, kendisine ad olarak almış bu mahalleyi orijinal haline yakın biçimde ihya etmek üzere kollarımızı sıvadık. Bu mekanın da içinde olduğu ve 'Kültür Vadisi' olarak andığımız bölge, 20 yıl içinde büyük bir değişim yaşadı. Diyebiliriz ki küllerinden yeniden doğdu. Festivalimizin de itici gücüyle, 2003 yılında Türkiye'de ilk defa bir tıbbi bitkiler bahçesi kurma projesini hayata geçirdik. 2005 yılında hizmete açtığımız Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, bitkilerin tıbbi amaçla kullanılması konusunda Türkiye'de bu yüzyılda yapılan çalışmaların öncüsü oldu. Öte yandan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin bakanlıklara, üniversitelere, enstitülere, belediyelere, müzelere, birçok kurum ve kişiye karşılıksız ve sessiz sağladığı danışmanlık, tohum, fide ve drog desteği inanıyoruz ki ileride değeri daha iyi anlaşılacak bir hizmettir. Geleneksel Tıp Festivali boyunca Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde gerçekleşen seminerler, atölye çalışmaları ve çocuk programları eğitici olduğu kadar yönlendirici rol oynuyor. Yine festivalin ayrılmaz parçası haline gelen yöresel yemek yarışmamız, bize geleneksel mutfağımızın önemini hatırlatıyor ve ümit ediyoruz ki, yeni kuşakların bu mirası devralması ve fast-food'un cazibesine karşı koyması için teşvik edici oluyor" dedi.

Festival çeşitli etkinliklerle 18 Haziran'a kadar devam edecek.