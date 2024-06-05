24. Afyonkarahisar Caz Festivali devam ediyor
Hüseyin Başkadem'in Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı 24. Afyonkarahisar Caz Festivali, termal bir otelde devam ediyor. Radim Prıdal ile Ondrej Krız üçlüsü sahne aldı ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel eserler seslendirildi. Festival, 8 Haziran'da sona erecek.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor.
Kentteki termal bir oteldeki festivalde, Radim Prıdal ile Ondrej Krız üçlüsü sahne aldı.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, gruplarda yer alan sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi.
Konsere, sanatseverler katıldı.
Festival, 8 Haziran'da sona erecek.