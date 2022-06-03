23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali programı açıklandı - Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin programı belli oldu.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Köse, her yıl eylülde yapılan festivali daha yoğun katılım imkanı ve hava koşullarının daha iyi olması dolayısıyla hazirana aldıklarını söyledi.

Festival süresinin de 3 günden 4 güne çıkarıldığını aktaran Köse, "Çok yoğun ve güzel bir programımız var. Bu uluslararası festivalin daha geniş kitlelere ulaşması artık şart. Festivalde kapsamlı ve büyük bir emek var. Safranbolu'nun tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Köse, festivalin 23 yıldır kesintisiz devam etmesinin önemli olduğunu belirterek "Bugüne kadar festivali sürekliliğini bozmadan getiren tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Festivalin ana teması 'Kültürel Miras ve Korumacılık', bu senenin yan teması ise 'Yerel Mutfak.' Festivalimiz 8 Haziran Çarşamba günü Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayacak. Aynı gün festival korteji yapılacak, ardından Manuş Baba konseri olacak." ifadesini kullandı.

Festivalin ikinci gününde Safranbolu Tarihi Çarşı'da cephe restorasyonu tamamlanan 23 tescilli yapının açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Köse, etkinliklerin en iyi restore edilen eve plaket çakımı ve konserlerle sona ereceğini dile getirdi.

Köse, üçüncü gün Yazıköyde Safranbolu'nun yöresel yemeklerinden keşkeğin fırından çıkarılacağını aktararak "Aynı gün Tarihi Çarşı'da yerel mutfakla ilgili tanıtım yapılacak. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Müfit Can Saçıntı'nın tek kişilik gösterisi var. Üçüncü gün Fatma Turgut konseriyle tamamlanacak." şeklinde konuştu.

Son gün ise 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film ve Fotoğraf Yarışması ödül töreninin yapılacağını dile getiren Köse, herkesi festivale davet etti.