23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer alan "Belgesel Film Yarışması"na katılan 1503 eser arasından finale kalanlar belli oldu.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen "Belgesel Film Yarışması"nın ön jüri üyeleri, 3 dalda finale kalanları belirledi.

Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde; "80.000 Schnitzel" belgeseli ile yönetmen Hannah Schweier, "Acılı Tatlı" ile yönetmen Didem Şahin, "Bekleyiş" ile yönetmen Aslı Akdağ, "Birkaç Sıradan Gün" ile yönetmen Pınar Okan, "Dear Audrey" ile yönetmen Jeremiah Hayes, "Mamody, The Last Baobab Digger" ile yönetmen Cyrille Cornu ve "Yeni Bir Dünya Doğuyor" ile yönetmen Serhat Yüksekbağ finale kaldı.

"A Musical Tale Of Migration" filmi ile yönetmen Neslihan Semerci, "Black&White: Stor&Color Istanbul's Iconıc Galata Bridge" belgeseliyle yönetmenler Pınar Kılıç ve Gökay Gökulu, "Heyamola" filmiyle yönetmen Yılmaz Kıvanç, "Göbeklitepe Sakinleri" ile yönetmen Sedat Benek, "Gölgenin Seyri" ile yönetmen Müjgan Yıldırım, "I Gazed At The City Through Films" ile Sevcan Aytaç Sönmez ve "Kardan Mürekkeb" filmiyle yönetmen Nurtaç Emirer, Kültürel Miras ve Korumacılık kategorisinin finalistleri oldu.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde de "Butterfly Man-Kelebek Adam" ile Enis Manas, "Haymatlos-Vatansız" ile Mustafa Aydın, "Mapping Survival" ile Nacho Corbella, "Resistance Sahara" ile Sidal Ergüder, "The Young Wrestler" ile Ozan Sertdemir, "Umah" ile Şuayb Hattab ve "Water, Wind, Dust & Bread" filmi ile yönetmen Ahdi Zamanpoor Kiasar finalde yarışacak.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda dereceye girecek filmlere ödülleri, festival kapsamında düzenlenecek törenle verilecek.

Festival Komitesi Başkanı da olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, finale kalan filmlerin yönetmenlerini kutladı.