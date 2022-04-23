KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - 23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı

-Kadıköy'de klasik otomobillerin 23 Nisan konvoyu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy'de klasik otomobillerin konvoyu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sokaklara taştı. Türk Bayraklarıyla süslenen ve Kadıköy sokaklarında ilerleyen klasik otomobillerin konvoyu vatandaşlara coşkulu ve nostaljik anlar yaşattı. Klasik otomobillerin Kadıköy sokaklarında oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi.

Kadıköy Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klasik otomobillerin oluşturduğu araç konvoyu düzenlendi. Türk Bayraklarıyla süslenen çok sayıda klasik otomobil konvoy yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Kadıköy sokaklarına taşıdı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Kadıköy sokaklarını turlayan Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik otomobiller vatandaşlara coşkulu ve nostaljik anlar yaşattı. Kadıköy sokaklarında olan vatandaşlar da konvoyu selamladı.

"Çocuklar hem klasik arabaların keyfini yaşayacak, hem de bayram kutlaması yapacak"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konvoy öncesinde, alanda bulunan çocuklara oyuncak dağıttı. Başkan Odabaşı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyarak bayram kutlamalarına başladık. Biz gerçi dünden başlamıştık. İDEA Çocuk ve Defne Parkı'ndaki çocuk kütüphanesini açtık. Bugün de ilk etkinliğimiz burada başlıyor. Çocuklarımız klasik arabalar içerisinde Kadıköy'ün sokaklarında tur atacaklar. Hem bu eski arabaların keyfini yaşayacaklar. Hem de bayram kutlaması olacak kendileri için. Kadıköy'ün farklı mahallelerinden gelen çocuklarımız bu arabalarla beraber dolaşacaklar ve sonra da bir parkta oyun oynayacaklar, etkinliklere katılacaklar. Bugün üç, dört parkımızda etkinlikler var. Etkinlikler yarın da aynı şekilde devam edecek" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Zeynep Leventoğlu, "Güzel olacak. Otomobiller de eskiden kalma olduğu için çok güzel görünüyorlar. Arabalarla tur atacağız. 23 Nisan çok güzel, çocukların bayramı" dedi.

Eyşan Akbaş isimli çocuk, "Çok mutluyum. Bugün bütün gün eğleneceğim, çok güleceğim bugün. Çok güzel bir etkinlik bence her sen yapılmalı" dedi.

Levent Akmaz, "Her milli bayramda olduğu gibi bu sene de mili bayramları önemsiyoruz. Çocuklarımızla katılıyoruz. Gayet keyifli ve güzel geçiyor" dedi.

Öte yandan klasik otomobillerin Kadıköy sokaklarında oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi.