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23. Afyonkarahisar Caz Festivali, Özdemir Erdoğan resitaliyle sona erdi

23. Afyonkarahisar Caz Festivali, Özdemir Erdoğan resitaliyle sona erdi

Kültür Sanat Haberleri

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali "Özdemir Erdoğan" resitaliyle son buldu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali "Özdemir Erdoğan" resitaliyle son buldu.

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Salonu'nda festivalin son gününde müzisyen, şarkıcı, söz yazarı Özdemir Erdoğan sahneye çıktı.

Erdoğan, gecede seçkin eserlerini seslendirdi.

Yurt içinden ve yurt dışından önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festivale kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Özdemir Erdoğan Şehir Tiyatrosu Caz Festivali Karahisar Kültür Sanat Haberler

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