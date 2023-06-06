23. Afyonkarahisar Caz Festivali, Özdemir Erdoğan resitaliyle sona erdi
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Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali "Özdemir Erdoğan" resitaliyle son buldu.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali "Özdemir Erdoğan" resitaliyle son buldu.
Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Salonu'nda festivalin son gününde müzisyen, şarkıcı, söz yazarı Özdemir Erdoğan sahneye çıktı.
Erdoğan, gecede seçkin eserlerini seslendirdi.
Yurt içinden ve yurt dışından önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festivale kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Kültür Sanat