23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı gruplar sahne aldı

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Tomas Frolik Trio" ile "Martin Bakyta Dörtlüsü Quartet" sahne aldı. NG Afyon'da düzenlenen festivalin dördüncü gününde, Çekyalı grupların konserlerine sanatseverler ilgi gösterdi. "Tomas Frolik Trio" ile "Martin Bakyta Dörtlüsü Quartet" grupları, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi. Yurt içinden ve yurt dışından önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festival, 6 Haziran'da sona erecek.