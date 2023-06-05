"23. Afyonkarahisar Caz Festivali" devam ediyor
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Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Micheal Nosek Dörtlüsü" sahne aldı.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Micheal Nosek Dörtlüsü" sahne aldı.
NG Afyon'da düzenlenen festivalin beşinci gününde Çekyalı grubun konserine sanatseverler ilgi gösterdi.
"Micheal Nosek Dörtlüsü" konserde seçkin eserlerini seslendirdi.
Yurt içinden ve yurt dışından önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festival, 6 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA / Kültür Sanat