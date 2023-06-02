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23. Afyonkarahisar Caz Festivali Devam Ediyor

23. Afyonkarahisar Caz Festivali Devam Ediyor

Kültür Sanat Haberleri

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Maraca" ile "Gabriela Vermelho Dörtlüsü Quartet" sahne aldı. Çekyalı grupların konserlerine sanatseverler ilgi gösterdi. Yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festival, 6 Haziran'da sona erecek.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Maraca" ile "Gabriela Vermelho Dörtlüsü Quartet" sahne aldı.

NG Afyon'da düzenlenen festivalin ikinci gününde, Çekyalı grupların konserlerine sanatseverler ilgi gösterdi.

"Maraca" ile "Gabriela Vermelho Dörtlüsü Quartet" grupları, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

Yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festival, 6 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Kültür Sanat

Caz Festivali Karahisar Kültür Sanat Haberler

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