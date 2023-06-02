23. Afyonkarahisar Caz Festivali Devam Ediyor
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Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Maraca" ile "Gabriela Vermelho Dörtlüsü Quartet" sahne aldı. Çekyalı grupların konserlerine sanatseverler ilgi gösterdi. Yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festival, 6 Haziran'da sona erecek.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Maraca" ile "Gabriela Vermelho Dörtlüsü Quartet" sahne aldı.
NG Afyon'da düzenlenen festivalin ikinci gününde, Çekyalı grupların konserlerine sanatseverler ilgi gösterdi.
"Maraca" ile "Gabriela Vermelho Dörtlüsü Quartet" grupları, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.
Yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festival, 6 Haziran'da sona erecek.