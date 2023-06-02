23. Afyonkarahisar Caz Festivali Devam Ediyor

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 23. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde "Maraca" ile "Gabriela Vermelho Dörtlüsü Quartet" sahne aldı. Çekyalı grupların konserlerine sanatseverler ilgi gösterdi. Yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festival, 6 Haziran'da sona erecek.