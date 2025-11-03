21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali Başlıyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '21'inci Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali', 14-23 Kasım tarihleri arasında kapılarını açıyor. Festivalde, 10'u yabancı olmak üzere 21 ekip yer alacak.

Kökleri asırlar öncesine dayanan, Bursa'nın kültürel mirası Karagöz oyunu, Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali ile 21'inci kez kapılarını açıyor. Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından UNIMA Türkiye Milli Merkezi'nin desteğiyle 14-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, 11'i ulusal, 10'u yabancı olmak üzere toplam 21 ekip yer alacak. Arjantin, Bosna-Hersek, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden sanatçılar, festival kapsamında kente konuk olacak. Festivale katılan sanatçılar, kendi kültürlerinden örnekleri paylaşırken; 9'u biletli olmak üzere toplam 38 temsil gerçekleştirilecek. Festivalin merkezi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi olurken, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Karagöz Müzesi de farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 100 sanatçı, eğitmen ve uzmanın katılacağı festivalde; her yaştan bireye uygun 5 atölye çalışması, 1 söyleşi, 1 yuvarlak masa toplantısı ve 1 çalıştay düzenlenecek. Gelecek nesillere Karagöz'ü taşımak için özellikle çocuklar için özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

'DEĞERLERİMİZİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMALIYIZ'

Usta Hayali (Karagöz oynatıcısı) Recep Şinasi Çelikkol, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar'ın da katıldığı, festivalin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karagöz'ün, Bursalıların sahip çıkması gereken değerlerden birisi olduğunu söyledi. Hedeflerinin, kültür ve sanat kenti Bursa'yı oluşturmak olduğunu belirten Bozbey, "Bursa sadece sanayi, tarım kenti değildir. Kültürel birikimi olan, 8 bin 500 yıllık tarihi içerisinde barındıran, dünyada ve Türkiye'de ses getirebilecek potansiyele sahip olan bir kenttir. Bu değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Bu kentte yaşayan herkesin değerlerimize sahip çıkma sorumluluğu var. Bir yere yol yaparsınız ama yolu kullanmaya başladıktan sonra insanlar yapıldığı tarihi bile unuturlar. Ancak bir yere kültür ve sanatı götürürseniz, insanların o sanatın değerini hiç unutmadığını göreceksiniz" dedi.

'BURSA'MIZI KEŞFETMEYE DAVET EDİYORUZ'

Türk gölge tiyatrosunun simgesi Karagöz'ün 2009 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatan Mustafa Bozbey, Karagöz'ün doğduğu kent olan Bursa'da düzenlenen festivalin önemine değindi. Festivalin kültür köprüsü kuracağını anlatan Bozbey, diğer kültürlere ait kukla ve gölge oyunlarının keşfedilmesine de pencere açılacağını belirterek, "Karagöz, asırlar öncesinde olduğu gibi bugün de halkın sesi olmaya devam ediyor. Karagöz gölge oyunu yalnızca figürlerin perdeye yansıtılması değildir. Günceli yakalayan, halkın duygularını ve düşüncelerini ifade eden bir sanattır. Bu anlayışla dopdolu bir festival hazırladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatı, kentimizin dünyaya açılan güçlü bir vitrini olarak görüyoruz. Bursa'mızın dünya miraslarını, kadim kültürünü ve eşsiz güzelliklerini sergiliyoruz. Uluslararası etkinlikler sayesinde dünya insanlarını Bursa'mızı keşfetmeye davet ediyoruz. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gelin, hep birlikte Karagöz'ün köklü ve evrensel perdesinde buluşalım. Farklı ulusların gölge ve kukla oyunlarıyla tanışalım. Tüm Bursalıları festivalimize katılmaya ve Karagöz'ün gölgesinde buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.