21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali 14-23 Kasım'da

Bursa'da bu yıl 21'incisi düzenlenecek "Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali", 14-23 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından UNIMA Türkiye Milli Merkezinin desteğiyle düzenlenen festivalde, 10'u yurt dışından 21 ekip, 38 temsil sergileyecek.

Festival kapsamında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Karagöz Müzesi'nde, atölyeler, söyleşiler ve çalıştaylar gerçekleştirilecek.

Arjantin, Bosna Hersek, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden sanatçılar, eğitmen ve uzmanların katılacağı festivalde, geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz'ü tanıtmak, gelecek nesillere taşımak adına çocuklar için özel etkinlikler yapılacak.

Festival, yarın saat 20.00'de, Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Şebo Müzikali", müzikli ve eğlenceli kurgusuyla izleyicilere keyifli bir başlangıç sunacak.