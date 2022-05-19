21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi

AA - Arif Yavuz - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" bitti.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" bitti.

Taşhan Alem-i Çarşı'daki festivalin kapanışında Polonya'dan gelen Veloce Yaylı Çalgılar Dörtlüsü konser verdi.

Sanatçılar Paulina Tomczuk, Oliwca Stawicka, Julia Charmuszko ile Konstancja, konserde çello ve kemanlarla birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Veloce Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün seslendirdiği eserler, beğeni topladı.

AA / Arif Yavuz - Kültür Sanat

Müzik Festivali, Karahisar, Polonya, Konser, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title