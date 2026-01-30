2025'te halk kütüphanelerini 39 milyondan fazla kişi kullandı

TÜRKİYE'deki 1300 halk kütüphanesi, 2025 yılında 39 milyondan fazla kişi tarafından kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı halk kütüphanelerinin sayısı 2025 yılında artırıldı. Toplam 800 bin metrekare kapalı alana ulaşan halk kütüphanelerinde her yaş grubundan vatandaşa yönelik modern kütüphane hizmetleri sunuldu.

'33 BİNDEN FAZLA ETKİNLİK DÜZENLEDİK'

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, geçen yıl kütüphanelerde, okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunacak çok sayıda kültürel, sanatsal ve edebi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçen sene 1300'ün üzerindeki halk kütüphanemizde 33 binden fazla etkinlik düzenledik ve bu etkinliklere 1 milyon 900 binden fazla insanımız katıldı. Kitap koleksiyonlarımızın büyüklüğü 26 milyonu aştı. Üye sayımız 7,2 milyona ulaştı. Kullanıcı sayımız da 39 milyonu geçti. Bunlar hem kütüphanelerimize kazandırdığımız yeni niteliklerin hem de kütüphanelerimizin hizmet alanlarını hızla büyütmemizin güzel sonuçları. Üye sayılarımızın yaş dağılımlarını göz önünde bulundurduğumuzda bizi mutlu eden gelişmeler de var; 0-18, bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemini ele aldığımızda üye sayımızın bu yaş grubunda 2,5 milyonu aştığını görüyoruz. 19-30 yaş grubunu da eklediğimiz zaman 3 milyon da burada üyemiz var. Genç ve çocuk yaş gruplarındaki üye sayımız 5,5 milyon. Bu; ülkemizde çocuklarımızın, gençlerimizin kitapla hemhal olması demek, okuma kültürünün gelişmesi bakımından da bizim mutlu eden veriler" dedi.

'3 BİNE YAKIN E-KİTABI ÜCRETSİZ SUNUYORUZ'

Halk kütüphanelerinde fiziksel kitapların ve koleksiyonların hızla büyüdüğünü ifade eden Beyoğlu, "Bir tarafta da dijital formatlardaki koleksiyonlarımız büyüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak e-Kitabım mobil uygulaması üzerinden 3 bine yakın güncel yayını ki bunun içinde edebiyat, kurgu eserleri de var, akademik araştırmalara temel oluşturacak eserler de var; 3 bin kitabı kullanıcılarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Bunun dışında görme engelli vatandaşlarımız için 'Konuşan kitaplık' uygulamamız üzerinden şu an itibarıyla 7 bin 500 sesli kitabımızı sunabiliyoruz. İşitme engelli vatandaşlarımız için 'Kitap Artı' uygulaması üzerinden video kitaplarımızı hizmete sunuyoruz ve bu dijital koleksiyon varlıklarımızı son dönemde hızla geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Ayrıca bu yıl açılacak çok sayıda yeni kütüphane olduğunu belirten Beyoğlu, " Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hizmet verdiği halk kütüphanelerinin toplam kapalı kullanım alanını 2026 yılı sonu itibarıyla 1 milyon metrekareye çıkarmaya çalışıyoruz ki bu dünya standartlarında da oldukça iyi bir yere geleceğimizin işareti olacak" dedi.