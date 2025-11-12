Haberler

2025-2026 Yükseköğrenim Bursu Başvuruları Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu başvurularının alındığını duyurdu. İhtiyaç sahibi öğrencilere aylık 3 bin lira burs verilecek, sonuçlar resmi kanallardan açıklanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu için başvurular tamamlandı.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013'ten bu yana Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor.

Bu kapsamda, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları, Genel Müdürlük tarafından 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı.

Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Aynı şekilde, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yükseköğrenim burs başvuruları da tamamlandı, değerlendirme süreci sürüyor.

Aylık miktarı 3 bin lira olan bursu almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim öğretim döneminde 8 ay boyunca ödeme yapılacak, ilk ödeme ekim ayından itibaren geriye dönük olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, sosyal medya ve internet sitelerinde görülen burslarla ilgili asılsız haberler ile sahte sayfalara itibar edilmemesi, vatandaşların kişisel verilerinin kötüye kullanılmasına neden olabilecek işlemlerden kaçınılması, burslara ilişkin tüm duyuruların yalnızca VGM resmi sitesinden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.