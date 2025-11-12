2025-2026 Yükseköğrenim Bursu Başvuruları Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu için başvurular tamamlandı.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013'ten bu yana Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor.

Bu kapsamda, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları, Genel Müdürlük tarafından 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı.

Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Aynı şekilde, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yükseköğrenim burs başvuruları da tamamlandı, değerlendirme süreci sürüyor.

Aylık miktarı 3 bin lira olan bursu almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim öğretim döneminde 8 ay boyunca ödeme yapılacak, ilk ödeme ekim ayından itibaren geriye dönük olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, sosyal medya ve internet sitelerinde görülen burslarla ilgili asılsız haberler ile sahte sayfalara itibar edilmemesi, vatandaşların kişisel verilerinin kötüye kullanılmasına neden olabilecek işlemlerden kaçınılması, burslara ilişkin tüm duyuruların yalnızca VGM resmi sitesinden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekiyor.