2023 Yılında Rekor Kitap Derleme Çalışması

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında toplam 105 bin 978 kitap derlendiğini ve kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 rekorlar yılı oldu. Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. 2023 yılında toplam 105 bin 978 kitap derlendi; 82 bin 384 basılı kitap, 23 bin 594 e-kitap. Elektronik kitap formatının ulaştığı rakam da 2023 yılının bir diğer rekoru oldu. Bu başarının en önemli unsurları; Bakanlığımız birimleri arasında koordinasyon ve iş birliğinin etkin bir şekilde sağlanması, derleme kaçaklarının azaltılması, bandrol, ISBN ve derleme bilişim altyapılarının tek elde toplanması, e-yayıncılık alanında faaliyete geçirdiğimiz e-kitabım ve kitap+ gibi uygulamalar ile yayıncılardan e-kitap satın alımı çalışmaları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'6 KÜTÜPHANEDE MUHAFAZA EDİLİYOR'

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada ise, toplumların tarihsel süreç içinde oluşturdukları bilgi birikiminin sonraki kuşaklara aktarılmasının kültürel gelişim ve kalkınma açısından hayati önem taşıdığı belirtilerek, "Bu aktarımın gerçekleşmesi yolunda en önemli süreçlerden biri de basılmış ya da çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerinin derlenmesidir. Ulusal entelektüel, kültürel ve edebi mirasımızı teşkil eden tüm basılı ve elektronik yayınların toplanarak bugün ve gelecekte kullanılmasını mümkün kılmak üzere saklanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kitap ve süreli yayın derlemesi gerçekleştirilmekte ve bu eserler aralarında Milli Kütüphane'nin de bulunduğu 6 derleme kütüphanesinde muhafazası sağlanmaktadır" denildi.

'MÜTEFERRİKA PROGRAMI, YAKINDA HİZMETE ALINACAK'

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu kapsamında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 82 bin 384 basılı kitap ve 23 bin 594 e-kitap olmak üzere toplam 105 bin 978 kitabın derlendiği kaydedilerek, "1928 yılından 2002 yılına kadar yani 74 yılda derlenen kitap sayısı 351 bin 863 adet olurken, 2002 yılından 2023 yılına kadar yani 21 yılda derlenen kitap sayısı ise yaklaşık 3 katına çıkarak 1 milyon 958 adet olmuştur. Diğer taraftan 1928-2022 yıllarında toplam 1 milyon 270 bin 437 adet eser derlenirken sadece 2023 yılında 105 bin 978 eser derlenerek Cumhuriyet tarihinin bütün derleme rakamının yüzde 7'sine 1 yılda ulaşılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, milli kültürümüzün sürekliliğinin sağlanması, basılı eserlerin bugün ve gelecekte araştırmacılar için erişilebilir kılınması, edinilmiş kültürel birikimin gelecek kuşaklara güvenle aktarılması ve bilgi birikimi sayesinde doğacak bilimsel faaliyetlere, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlanması amaçlarıyla her geçen gün derleme faaliyetlerine yönelik altyapının geliştirilmesi için ortaya koyduğu proje ve faaliyetlerin sayısını arttırmaktadır. Bu çerçevede özellikle geçmişe yönelik derleme eksikliklerinin giderilmesi ve derlenmiş eser sayısının artırılması için Müteferrika Programı da yakın zamanda hizmete alınacaktır" ifadelerine yer verildi.