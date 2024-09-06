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2023 Yılında Müze ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayısı Arttı

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TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'deki müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 55 milyon 752 bin 208'e ulaştı. Müze sayısı yüzde 7,1 artarken, müzelerdeki eser sayısı ise azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 55 milyon 752 bin 208'e ulaştığını duyurdu.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'deki müze sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artarak 606 oldu. Müzelerin 212 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 376 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı ise 144 oldu.

MÜZELERDEKİ ESER SAYISI 3 MİLYON 900 BİN 331 OLDU

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 3 milyon 900 bin 331 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 341 bin 162 olurken, özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 32,5 azalarak 286 bin 334, Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 2,2 artarak 272 bin 835 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1'i sikke, yüzde 27,6'sı arkeolojik materyal, yüzde 6,6'sı etnografik materyal, yüzde 3,6'sı tablet oldu.

MÜZE KARTI SAYISI 4 MİLYON 214 BİN OLDU

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2023 yılında yüzde 6,2 artarak 55 milyon 752 bin 208 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 54,7'si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 17 milyon 673 bin 661 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 31,7 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 22,5 artarak 18 milyon 236 bin 130 olurken Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müze ziyaretçi sayısı yüzde 5 artarak 7 milyon 27 bin 103 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 4 milyon 214 bin 303 oldu.

TABİAT PARKI SAYISI YÜZDE 1,9 ARTTI

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 124 bin 671 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 33 bin 869 ile İstanbul olurken, 7 bin 976 ile İzmir ve 4 bin 948 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 24 bin 786 oldu. Sit alanlarının yüzde 97'sini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Milli parkların sayısı ise 2023 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 48 oldu, milli park alanı yüzde 0,2 azalarak 909 bin 158 oldu. Tabiat parkı sayısı yüzde 1,9 artarak 266'ya yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 0,3 azalarak 108 bin 36 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anıtı sayısı yüzde 2,7 azalarak 110 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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