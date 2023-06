2023 Manchester Uluslararası Festivali Başladı

İngiltere'nin Manchester kentinde dünyaca ünlü sanatsal çalışmaların sergilendiği "2023 Manchester Uluslararası Festivali (MIF23)" başladı.

Ülkenin kuzey batısındaki Manchester kenti, dünyanın dört bir yanından çok sayıda sanatçı, müzik grubu, DJ ve müzisyenin performanslarını sergilediği ve iki yılda bir düzenlenen festivale ev sahipliği yapıyor.

Farklı disiplinler arasında geçiş yapan ve sanat ile popüler kültür arasındaki sınırları bulanıklaştıran çalışmaların yer aldığı festival kapsamında ziyaretçiler, konser, tiyatro, sergi, söyleşi ve yürüyüşlere katılabiliyor.

Etkinliklerin bir kısmının düzenlendiği Manchester'ın yeni sanat ve kültür merkezi Factory International da festival kapsamında ilk ziyaretçilerini ağırlıyor. Merkezin resmi açılışı da ekim ayında yapılacak.

Dünyaca ünlü Japon sanatçı Yayoi Kusama'nın sergisinin basın gösterimi yapıldı

Festival kapsamında, 94 yaşındaki dünyaca ünlü Japon sanatçı Yayoi Kusama'nın, bugüne kadarki en geniş kapsamlı koleksiyonu "You, Me and the Balloons" adlı sergisinin basın gösterimi yapıldı.

Sanatçının, boyu 10 metreyi aşan farklı renklerde benekli balonlardan oluşan enstalasyonu, ziyaretçileri, Kusama'nın saykodelik sanat eserleri arasında yolculuğa çıkarıyor.

Enstalasyon, Kusama'nın, çoğu daha önce İngiltere'de görülmemiş son 30 yılda ürettiği en önemli sanat eserlerinden oluşan koleksiyonu bir araya getiriyor.

Benek desen tasarımlarıyla bilinen çağdaş sanatın en tanınmış isimlerinden Kusama, enstalasyon, heykel, resim ve performans sanatını eserlerinde birleştiriyor.

Festivalde, interaktif çalışmalar yapan "Blast Theory" grubu ile eserleri Manchester'ın marjinalleştirilmiş topluluklarının kişisel deneyimlerini yansıtan "Manchester Street Poem"in ortak çalışması "We Cut Through Dust"ın ilk gösterimi de yapıldı.

Söz konusu sanatsal çalışma, izleyicileri bir saat boyunca şehirde geleceğe doğru bir yürüyüşe çıkarıyor.

Manchester Uluslararası Festivali

İngiltere'nin Manchester kentinde 2007'de başlayan dünyaca ünlü sanatsal festival, iki yılda bir düzenleniyor.

Bu yıl, 16 Temmuz'a kadar sürecek festival, şehrin dört bir yanındaki farklı mekanlarda çok sayıda konser, tiyatro, sergi, yürüyüşten oluşan etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Maxine Peake, Ryuichi Sakamoto, Benji'nin aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerinin yanı sıra Angelique Kidjo ve Alison Goldfrapp'ın performansları ile ödüllü koreograf Sharon Eyal, Gai Behar ve plak şirketi Young'ın dans ve müzik gecesi etkinlikleri düzenlenecek.

Manchester'da 2007'de düzenlenen ilk festivalden bu yana etkinlik kapsamında 6 kıtada New York, Melbourne, Paris, Şangay, Sao Paulo, Johannesburg ve Abu Dabi gibi şehirlerde 50'den fazla farklı proje üzerinde yaklaşık 100 komisyon ortağıyla işbirliği yapıldı.