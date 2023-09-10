2023 Endonezya Şemsiye Festivali'nde Renkli Şemsiyeler Sergilendi
Endonezya'nın Surakarta kentinde düzenlenen 2023 Endonezya Şemsiye Festivali'nde ziyaretçiler, rengarenk ve özenle yapılmış çeşitli şemsiyeleri inceleme fırsatı buldu. Şemsiye ustaları, klasik üretim tekniklerini modern tasarımlarla bir araya getirerek görsel bir şölen sundu. Etkinlik, ülkenin geleneksel şemsiyeleri hakkında bilinçlendirme amacı taşıyor.
SURAKARTA, 10 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde düzenlenen 2023 Endonezya Şemsiye Festivali'nde yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçiler rengarenk ve özenle yapılmış çeşitli şemsiyeleri inceleme fırsatı buldu.
Şemsiye ustaları, klasik üretim tekniklerini modern tasarımlarla bir araya getirme konusundaki büyük hünerlerini sergileyerek ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.
8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, ülkenin iyi korunmuş geleneksel şemsiyeleri hakkında insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.