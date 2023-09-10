2023 Endonezya Şemsiye Festivali'nde Renkli Şemsiyeler Sergilendi

Endonezya'nın Surakarta kentinde düzenlenen 2023 Endonezya Şemsiye Festivali'nde ziyaretçiler, rengarenk ve özenle yapılmış çeşitli şemsiyeleri inceleme fırsatı buldu. Şemsiye ustaları, klasik üretim tekniklerini modern tasarımlarla bir araya getirerek görsel bir şölen sundu. Etkinlik, ülkenin geleneksel şemsiyeleri hakkında bilinçlendirme amacı taşıyor.