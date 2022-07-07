2022'nin ilk 6 ayında 90 bin 149 kitap basıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, basılan kitap sayısının 2022'nin ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 1,6 artışla 90 bin 149 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, eğitim alanında olurken, korsanlıkla mücadele kapsamında 6 ayda 431 operasyon gerçekleştirerek 452 kişi hakkında işlem yapıldı, 114 bin 281 materyal ele geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine göre, geçen yılın ilk 6 ayında 183 milyon 21 bin 996 olan süreli olmayan yayın bandrolü satışı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 4,77 artışla 191 milyon 754 bin 79 oldu. 2021 yılının ilk yarısında basılan kitap sayısı 88 bin 694 iken 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 1,6 artışla toplamda basılan kitap adedi 90 bin 149 adet olarak gerçekleşti.

Korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 'İl Denetim Komisyonları' bu yılın ilk 6 ayında 431 operasyon gerçekleştirerek 452 kişi hakkında işlem yaptı. Bu denetimler kapsamında 114 bin 281 materyal ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat