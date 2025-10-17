20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Borsası, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Üreticileri Kooperatifi işbirliğinde "Turizmin değeri zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta buluşalım" temasıyla festival düzenlendi.

Etkinlik, Dr. Fazıl Doğan Meydanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı yürüyüş, Talatpaşa Çarşısı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Ayvalık'ın Edremit Körfezi'nin incisi ve göz bebeği olduğunu belirterek, etkinliğin bereketin sembolü zeytin için düzenlendiğini kaydetti.

Ayvalık'ın iklimi, toprak yapısı, tarihi ve kültürel mirasıyla cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Kur'an-ı Kerim'de de zeytinden bahsedilir. Bölgemizin en önemli sembolü olan bu zeytinimizi hem uluslararası arenaya taşımak hem de kalitesini artırıp üreticilerimizin alın terinin karşılığını alması noktasında çalışmalarımız var. Lisanslı depoculuk da bunlardan en önemlisidir." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da "Tarım ve zeytinlik zor iş. Bunu gelecek nesillere aktarmak için öncelikle üreticinin bu emeğin karşılığını alması için mücadele ediyoruz." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise festivalin sadece hasat kutlaması değil, yüzyıllardır kök salmış bir kültürün, emeğin ve barışın şöleni olduğunu söyledi.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar da festivalin kentin ve markaların tanıtımına önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Festival, dört gün boyunca paneller, tadım etkinlikleri, konserler, hasat uygulamaları ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak.