NİĞDE (İHA) - 2. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu başladı

NİĞDE - 2. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde resim sergisi ile başladı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Türk Dünyası Sinema Vakfı ve Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'nin paydaşı olduğu 2. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu 12-14 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek. Yüze yakın katılımcının yer aldığı sempozyumda; aralarında Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Bangladeş ve KKTC'nin de olduğu 30'un üzerinde bilim insanı yer alıyor. Sempozyumla ilgili bilgi veren Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Demir; "TDGF ve Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı olarak 6 yıldır bir proje yürütüyoruz. Türk dünyasında iletişim ve sanat konularında, özellikle sanat konusunda belgesel film festivalleri yapıyoruz. İletişim ve gazetecilik konusunda sempozyumlar yapıyoruz. Burada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi himayelerinde Türk Dünyası 2. İletişim ve Sanat Sempozyumu için bulunuyoruz. Sempozyuma bizim Türk dünyasından 13 tane üniversite paydaş. Amacımız Türk dünyasında kültür, sanat ve gazetecilik konusunda ilmi makaleler üretmek. Yaptığımız çalışmaları ilerde Türk dünyasına öğrenciler aracılığıyla yaymak. Üniversitemiz sağ olsun bizleri 6 yıldır himaye ediyor. Türk dünyası Niğde ile buluştu, diyebiliriz. İnanıyorum ki daha güzel şeyler olacak" dedi.

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek; "Türklük çok farklı bir şey; bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman gibi bişey değil. Tarihin köklerinden gelen bir şey. İnanılmaz. Bizler; Türkiye'de yaşadığımız için bunu tam olarak bilemiyoruz. Ne zaman yurtdışına gitsek bize karşı inanılmaz bir ilgi var. Bizlere sevgi gösteriyorlar. Bu duyguları ancak onlarla beraber olduğumuz zaman görebiliyoruz. İnşallah bundan sonra da birliğimiz beraberliğimiz daim olur. Önemli olan bu faaliyetleri sürdürebilecek dirayete sahip olmak. Biz de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak yapmaya devam edeceğiz. Bugün nasılsa yarın da öyle olacak, inşallah bizden sonra gelenler de bu şekilde devam edeceklerdir. Türkiye; Türkiye'den büyüktür, Türkiye Azerbaycanla bir olursa dünyadan büyüktür. Bu sempozyumun da Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.