2. Uluslararası Tarsus Festivali Mersin'i Coşturdu

'2.Uluslararası Tarsus Festivali'nin coşkusu tüm Mersin'i sardı. 17-18-19 Kasım günlerinde birbirinden güzel ve dolu programların yer alacağı festival öncesi Gürcistan ve Makedonya Halk Dansları Toplulukları Mersin'in farklı noktalarında kendi kültürlerini anlatan gösteriler yaptı.

'Şahmeran' temasıyla 17-18-19 Kasım günlerinde gerçekleşecek festivalde; atölyeden workshoplara, defileden söyleşilere, film gösterimlerinden ulusal ve uluslararası halk dansları topluluğu gösterilerine kadar birçok etkinlik katılımcıları bekliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ve dolu dolu geçecek olan festivalde sevilen sanatçılar Simge, Manuş Baba ve Melek Mosso sahne alarak, şarkılarıyla Mersinlileri coşturacak.

DANS GÖSTERİSİNİ İZLEYENLER HAYRAN KALDI

Dans gösterisinden çok keyif aldığını söyleyen ve kendisinin de Boşnak göçmeni olduğunu belirten Hülya Özdemir, "Dans edenleri görünce çok duygulandım. Tekrardan gençlik günlerimi hatırlamak güzeldi. O havaları oynamak içimden geldi. Büyükşehir Belediyemiz iyi ki böyle bir etkinlik yaptı. Büyükşehir'in yaptığı her şey çok güzel, her şeye bayılıyorum. Festivallere gidiyorum, geziyorum. Bizler için bu yaştan sonra bunları seyretmek var. Hele ki memleket kokusu gelirse daha da güzel oluyor, tadına doyulmuyor" diye konuştu.

Festivalin Tarsus'un ve Mersin kültürünün tanıtılması için oldukça iyi düşünüldüğünü dile getiren Duran Kunt, "Diğer illerde yapılan kültür-sanat faaliyetlerine göre buradakileri daha güzel buluyorum. Bu tür etkinlikleri izleyenlerin kendini şanslı hissetmesi gerekir. Olabilecek en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kültürel manada memnunuz" dedi.

Akraba ziyareti için Isparta'dan gelen Derya Koç da etkinliğin çok hoşuna gittiğini söyleyerek, "Kültür, her zaman zenginliktir bir insan için. Böyle festivallerin ve etkinliklerin olması çok güzel. Mersin'in havası, suyu, insanları güzel" diye konuştu.

Dans ekibinin gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklardan Sevgi Güner ise "Gerçekten çok eğlenceli oyunları vardı. Hayran kaldım. Bence bizim ülkemizin oyunları da bir o kadar güzel ve eğlenceli. Ben de yapılan dansları denemek isterim, kostümleri bir harikaydı. En çok ilgimi çeken kadınların kıyafetleri oldu. Çok narin ve hoş gözüküyorlardı" dedi.