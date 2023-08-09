2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali yarın başlıyor. Festivalde 40 ülkeden dans grupları ve zanaatkarlar yer alacak. Ceylan Ertem, Yeni Türkü ve Yüksek Sadakat konserleri de festivalde gerçekleşecek. Ayrıca Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu ve ilçenin farklı noktalarında dans gösterileri düzenlenecek. Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı ise Esenkent Akbatı AVM bahçesinde kurulacak.