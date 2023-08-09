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2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali yarın başlıyor. Festivalde 40 ülkeden dans grupları ve zanaatkarlar yer alacak. Ceylan Ertem, Yeni Türkü ve Yüksek Sadakat konserleri de festivalde gerçekleşecek. Ayrıca Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu ve ilçenin farklı noktalarında dans gösterileri düzenlenecek. Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı ise Esenkent Akbatı AVM bahçesinde kurulacak.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10-13 Ağustos'ta gerçekleşecek festivale 40 ülkeden dans grupları ve zanaatkarlar katılacak.

Festivalde Ceylan Ertem, Yeni Türkü ve Yüksek Sadakat konserleri gerçekleşecek. Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu ve ilçenin 12 farklı noktasında yapılacak dans gösterilerinin yanı sıra Esenkent Akbatı AVM bahçesine Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı kurulacak.

Etkinlik yarın 18.30'da Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde gerçekleşecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat

Esenyurt Belediyesi Esenyurt Kültür Sanat Haberler

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