2. Sur Kültür Yolu Festivali'nde Bazı Bölümler İptal Edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen ve bugün başlayan 2. Sur Kültür Yolu Festivali'nin bazı bölümleri iptal edildi. HÜDA PAR ve İslami kesimler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı nedeniyle festivalin iptalini talep etmişti. Ayrıca Sur'da büyük yıkıma neden olan çatışma sürecini hatırlatan ismi nedeniyle Diyarbakırlılar festivale mesafeli yaklaşıyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen ve bugün başlayan 2. Sur Kültür Yolu Festivali'nin bazı bölümleri iptal edildi. HÜDA PAR ve İslami kesimler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı nedeniyle festivalin iptalini talep etmişti.

Ayrıca Sur'da büyük yıkıma neden olan çatışma sürecini hatırlatan ismi nedeniyle Diyarbakırlılar festivale mesafeli yaklaşıyordu.

Sur Kültür Yolu Festivali'nin X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız."

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız.#SurKültürYoluFestivali #Diyarbakır#TürkiyeKültürYoluFestivalleri pic.twitter.com/1IghpX4bdS

— Sur Kültür Yolu Festivali (@surkulturyolu) October 14, 2023

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada Sur Kültür Yolu Festivali ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında planlanan Açık Alan Konserleri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezindeki konser ve etkinlikler iptal edilmiş olup; sergiler, dijital gösterimler, gökyüzü gözlem ve çocuk etkinlikleri vb. diğer tüm etkinlikler devam etmektedir."