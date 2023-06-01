2. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları Başlıyor

Sinema endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren 'Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları'nın ikincisi, 2-4 Haziran arasında Sinematek/Sinema Evi'nde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek buluşmada paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Sinema endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren "Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları"nın ikincisi, 2-4 Haziran arasında Sinematek/ Sinema Evi'nde gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek buluşmada paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Sinematek Günleri'nde senaryonun fikir sürecinden fon bulmaya, yönetmenin oyuncu seçiminden yapımcılar için yeni dağıtım ve pazarlama stratejilerine kadar farklı başlıklar ele alınacak.

Etkinlikler, Sinematek/ Sinema Evi'nin Köşk Etkinlik Salonu, Cam Bina Toplantı Odası ve Onat Kutlar Sinema Salonu'nda düzenlenecek

Program kapsamında 3 gün boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 8 oturum, 1 atölye ve 1 söyleşi gerçekleştirilecek.

Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları'na katılmak isteyenler, detaylı bilgiye ve güncel programa "sinematek.kadikoy.bel.tr" adresinden ulaşabilecek.