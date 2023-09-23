2'nci Klaros Felsefe Sanat Kehanet Festivali Açıldı

2'nci Klaros Felsefe Sanat Kehanet Festivali'nin açılışı Klaros Antik Kenti'nde gerçekleşti. Festivalin açılışında konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Klaros antik çağlarda Anadolu'daki başlıca kehanet merkezlerinden olmasının yanı sıra festivalleri ile de ünlü bir yerdi. Klaros'u anlamlı ve önemli kılan bir diğer özelliği de antik dünyanın en büyük şairi Homeros'un heykelinin burada bulunmuş olmasıdır" dedi.

Menderes Belediyesi'nin desteğiyle Klaros Felsefe Akademisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Klaros Felsefe Sanat Kehanet Festivali'nin açılışı gerçekleşti. Klaros Antik Kenti'ndeki açılışa Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Klaros Felsefe Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç gün süreyle Menderes Amfi Tiyatroda gerçekleşecek etkinlikler renkli anlara sahne olacak. Felsefe yaşamdır sloganıyla düzenlenen 2. Klaros Felsefe Sanat Kehanet Festivali'nde şiir dinletisinden söyleşilere, konserlerden felsefi oturumlara kadar birçok etkinlik yer alacak.

"TARİHİ GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Festivalin açılışında konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Klaros antik çağlarda Anadolu'daki başlıca kehanet merkezlerinden olmasının yanı sıra festivalleri ile de ünlü bir yerdi. Klaros'u anlamlı ve önemli kılan bir diğer özelliği de antik dünyanın en büyük şairi Homeros'un heykelinin burada bulunmuş olmasıdır. Arkeolojik veriler ve antik yazarlar Dünyanın en eski edebi eseri kabul edilen İlyada ve Odysseia (ODESA) eserlerinin yazarı Homeros'un, Klaros'un bağlı olduğu ana kenti Kolophon'da yaşamış olabileceğine işaret eder. Bu heykel, son günlerde Homeros'un nereli olduğuna dair söylemlere karşı da güçlü bir kanıt oluşturmaktadır. 8 bin 500 yıllık geçmişiyle adeta dünyanın tarih hazinesi olan güzel İzmir'in güneyinde yer alan Menderes'imiz de bu tarihi geçmişten üzerine düşen payı almıştır. Klaros'un yanı sıra Notion Antik Kenti, Kolophon (KOLOFON) Antik Kenti, Lebedos Antik Kenti, Baklatepe Höyüğü ile Roma Hamamları Menderes'imizde yer almaktadır. Menderes Belediyesi olarak biz de tarihi geçmişiyle kültür mirası niteliğinde bir yer olan Menderes'imizin önemini biliyor ve çalışmalarımızı bu vizyon doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız festivalimiz de bunun en güzel örneklerinden. Böylesine anlamlı bir festivalin hayata geçmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.