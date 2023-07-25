2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali (US3F), 26-29 Eylül'de gerçekleştirilecek. Festivalde uluslararası jüri olarak sinema yazarı Hande Kara, yapımcı Takeshi Takada, görüntü yönetmeni Yon Thomas ve Sanal Yapım Danışmanı Altan Sebüktekin yer alacak. Festival hakkında detaylı bilgilere www.us3f.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen "2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali (US3F)", 26-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonu ile düzenlenen festivalin bu yıl uluslararası jürisinde sinema yazarı Hande Kara, yapımcı Takeshi Takada, görüntü yönetmeni Yon Thomas ve Sanal Yapım Danışmanı Altan Sebüktekin yer alıyor.

Sebüktekin aynı zamanda bu yıl uluslararası jüri başkanlığını da üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin sanat yönetmeni Balım Tanrıöver şunları kaydetti:

"Bilim kurgu türü, sinema dünyası için yıllardır büyük bir önem taşıyor ve izleyici için göz ardı edilemeyecek bir değere sahip. Her bir bilimkurgu filmi aslında hayal gücümüzün sınırlarını genişletiyor. En bilinen örneği 20 yıl önce üretilen 'Jurassic Park', 'Minority Report', 'AI' gibi genetik bilim ve yapay zeka konuları üzerine günümüzde bilim adına gerçekleşmiş ve hızla ilerleyen teknolojiler. Teknoloji artık o kadar hızlı ki Hollywood oyuncuların dijital kopyalarının üretilmesi için yeni düzenlemeler getiriyor ve senaristler eserlerinin yapay zeka kullanımına isyan ediyor.

Türkiye'de de bilim kurgu türünde daha çok üretim yapılabilmesi için teknolojik olarak ilerici stüdyoların fazlalaştırılması ve yatırım gerekiyor. Bu anlamda US3F Film Festivalini çok önemli buluyorum. Sinemada çoğunlukla Amerikan stüdyolarının üretimi filmleri görebiliyoruz. US3F sayesinde Türkiye, Avrupa ve Uzak Doğu filmlerini izleyebilecek ve senaryo yarışması sayesinde lokal bilim kurgu hikayeleri keşfedebilecek."

Festival hakkında ilgili detaylı bilgilere "www.us3f.com" adresinden ulaşılabiliyor.