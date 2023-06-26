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2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor

2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

Fantastik hikayelerin bilim ve sanatla bir araya geleceği "2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", 26-29 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonuyla gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Senaryo Yarışması"na başvurular alınmaya başladı.

Fantastik hikayelerin bilim ve sanatla bir araya geleceği "2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", 26-29 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonuyla gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Senaryo Yarışması"na başvurular alınmaya başladı.

Yarışmaya, süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryolarla 31 Temmuz'a kadar katılım sağlanabilecek.

Başkanlığını, Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) Başkanı Barış Müstecaplıoğlu'nun üstleneceği jüride, Buket Uzuner, Pelin Batu, Afşin Kum, Doğu Yücel, Aslı Tohumcu ve Ömür Kurt da yer alacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Kültür Sanat

Film Festivali Sinema Eylül Kültür Sanat Haberler

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